Sivas'ta uyuşturucu operasyonları

SİVAS, () - SİVAS'ta polis ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonlarında hakkında işlem yapılan 21 kişiden 6'sı tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde sokakta uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 21 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 28,56 gram esrar, 1.30 gram bonzai, 33 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İşlem yapılan şüphelilerden 10'u ilk sorgularının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 2 şüpheli savcılık, 1'i ise mahkemeden serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI