Sivas'ta sonbahar güzelliği

SİVAS'ta sonbaharın gelmesi ile birlikte Geminbeli Geçidi'ndeki ormanlık alan, rengarenk görüntüye büründü.Zara ile Suşehri ilçeleri arasında yer alan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi bölgesindeki ağaçlar, sonbaharla birlikte renklendi. Yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renklerin bir arada göründüğü doğal güzellik, bölgeden geçenlerin de dikkatini çekiyor. Özellikle sonbahar dönemlerinde fotoğraf tutkunlarının tercihleri arasında yer alan Geminbeli Geçidi'ndeki görüntü, meraklılar için görsel ziyafet kabul ediliyor. Bölgede her yıl bu mevsimlerde benzer görüntüler ortaya çıkıyor. İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan ve Suşehri ilçesine bağlı 8 köy ve 10 mezranın bulunduğu Geminbeli bölgesinden geçen sürücüler ise sonbaharın ortaya çıkardığı eşsiz güzelliğin fotoğrafını çekerek ölümsüzleştiriyor.

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