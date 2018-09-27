Sivas'ta şap aşılama çalışması sürüyor

SİVAS, () - SİVAS İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarafından 17 Eylül'de başlatılan güz dönemi şap aşılama çalışmaları sürüyor.

Aşılama çalışmaları hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, şap aşısı büyük ekonomik kayıplara neden olan virüsten korunmak için uygulandığını belirterek, "Hastalık hızlı bir yayılıma sahip olup, sığırlarda kalıcı olabilen verim düşüklüğü ve değer kaybı gibi çeşitli olumsuzluklara sebep olmakta, yayılımı ve etkisi itibariyle özellikle süt sığırcılığına büyük darbe vurmaktadır. Bu nedenle hayvan sahiplerinin işletmelerindeki hayvanları aşılatmaları zorunludur. İşletme sahiplerinin kampanya dönemlerinde hayvanlarını aşılatmamaları halinde idari para cezası uygulanmaktadır. Şap aşısı uygulanmamış olan hayvanlar il içerisinde işletmeden işletmeye nakledilemez, il dışı veteriner sağlık raporu düzenlenemez, buzağı desteklemelerinden faydalanamazlar. Aşılamaya uygun tüm hayvanların aşılanması büyük önem arz etmektedir. Aşılama esnasında hayvanlar uygun şekilde zapturapt altına alındıktan sonra aşılanmalıdır. Nadiren bazı hayvanlarda aşıya karşı ilk birkaç saat içerisinde alerjik reaksiyonlar oluşabilmekte, işletme sahibinin bu durumu yetkililere bildirmesi halinde alerjik reaksiyonun olumsuz sonuçları önlenebilmektedir. Alerjik reaksiyon sonucunda ölen hayvanların bedelleri bakanlığımız tarafından yetiştiriciye ödenmektedir. Aşılamaya bağlı olarak gelişen yavru atımlarında laboratuvar teşhisine bağlı olarak tazminat ödenmektedir. Şap aşısı iki aylıktan büyük tüm sığır ve manda cinsi hayvanlara uygulanmaktadır" dedi.

Şap aşılamasının yanında 2018 yılında doğan dişi buzağılara da brucella aşılaması yapıldığını da aktaran Yıldız, Sivas merkezde 32 bin 965 büyükbaş hayvana şap aşısı uygulandığını, çalışmaların 19 Kasım'a kadar süreceğini ifade etti.

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