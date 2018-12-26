Sivas'ta 'Ortak Akıl Çalıştayı' yapıldı

SİVAS, () - SİVAS'ta kentin kalkınması ve ülkenin geleceğine katkı yapması amacıyla planlanan "Ortak Akılla Yarınlara" sloganıyla çalıştay gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen çalıştaya Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Başsavcı Murat İrcal, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, kurum müdürleri, akademisyenler, iş adamları, meslek odaları ve STK temsilcileri katıldı.

Çalıştay; Eğitim-Öğretim ve Gençlik, Kültür-Sanat-Turizm, Sağlık ve Sosyal Politikalar, Ekonomik Kalkınma ve Gelişme, Altyapı ve Çevre Gelişimi olmak üzere 5 ana başlık etrafında gerçekleştirildi ve 360 temsilci ile 36 moderatör katıldı.

Çalıştayda konuşan CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, "Sivas tarih boyunca yolların güzergâhında olmasından dolayı bilim, sanat, kültür alanında hep önde olmuştur. Moğollar ve Timur örneğinde olduğu gibi Anadolu'nun çöküşü Sivas'tan başlamış, Cumhuriyet örneğinde olduğu gibi de Anadolu'nun yükselişi de yine Sivas'tan başlamıştır. Ortak akıl ortak fikir ve ortak çalışmayla şehrimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bugünkü çalışma buna yönelik bir çalışmadır" ifadelerini kullandı.

Vali Salih Ayhan, "Güzel bir yola çıktık hep beraber. Rabbim yolumuzu aydınlık eylesin. Niyetimiz hayır, akıbetimiz de hayır olur inşallah. İlimizin ekonomik, sosyal ve kültürel durum istişaresinin ve yol haritasının belirlenmesi noktasında inşallah bu çalıştaydan güzel sonuçlar çıkacaktır. Tek başına dört duvar arasında uzmanların verdiği kararların fiilî tatbikinde problemlerin olduğunu gördük. Toplumun benimsemediği toplumsal meşrutiyetinin olmadığı bir projenin milletin gönlünde yer bulması mümkün değildir. Bunun için biz bir araya geldik, bu işi beraber yapalım, hep birlikte yapalım" dedi.

Çalıştay, Vali Ayhan'ın konuşmasının ardından konularında uzman temsilcilerin toplantılarıyla devam etti.

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