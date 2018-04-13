Sivas'ta Mart ayında 46 bin yolcu uçtu

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılı Mart ayı havalimanı istatistiklerine göre, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 46 bin 656 oldu.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Mart Ayı Havalimanı istatistiklerine göre; Mart ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 45 bin 413, dış hat yolcu trafiği yüzde 134 artışla bin 243, toplamda ise yüzde 5 artışla 46 bin 656 oldu. Mart ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 308 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 10 olmak üzere toplam uçak trafiği 318'e ulaştı. Yük trafiği ise toplamda yüzde 8 artışla 318 ton olarak gerçekleşti. Nuri Demirağ Havalimanında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 133 bin 849 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 1 artışla 900'e, yük trafiği ise yüzde 10 artışla 996 tona ulaştı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×