Sivas'ta "Köy odası sohbetleri" başladı 

SİVAS Valiliği tarafından başlatılan "Köy Odası Sohbetleri" kapsamında Vali Salih Ayhan, Çallı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.Köy odası kültürünün canlı tutulması amacıyla başlatılan sohbetlerin ilk programında köy sakinleri, 136 yıllık geçmişe sahip olan tarihi köy odasında toplandı. Programa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya'da katıldı. Köy kültürünün canlı tutulması, oda oyunlarının hatırlanması, âşıklar geleneğinin devamı ve birlik beraberliğin pekiştirilmesi için düzenlenen programda konuşan Vali Salih Ayhan, bir köylü çocuğu olarak köy odalarının ne anlama geldiğini bilen birisi olduğunu dile getirerek, "Köy odalarında eskiden Kur-an okunur, mukabeleler yapılır, sohbetler edilir, ilahiler söylenir, kasideler okunurdu. Bir nevi medrese eğitimi alınırdı buralarda. Zaman modernleşme çağı bizi o kadar geçmişimizden kopardı ki, geçmişte yaptığımız köy odası sohbetlerini, ilim irfan muhabbetlerini gündeme getirelim dediğimiz anda dikkat çekti. Aslında biz doğal bir şekilde hem köylülerimizle bir hasbihal etmek, hem kış akşamlarında eski günleri yâd etmek, manevi mirasımızı ortaya çıkarabilmek ve bu kültürü yaşatabilmek istedik" ifadelerine yer verdi.Teknolojinin esiri olmuş bir toplum olmaktan imtina etmeliyiz diyen Vali Ayhan, "Teknolojiden kaçmayacağız, teknolojiyi insanlığın hizmetinde kullanacağız. Ama hayatımızı esir almasına da müsaade etmeyeceğiz. İşte köy odaları da teknolojiyle mücadele eden, onlara karşı yekvücut direnç gösteren mekânlar. Köy odalarından ben ortaokul, lise hayatımda üniversitenin bir kısmında istifade etmiş birisiyim. Büyükler geçmişten anlatırdı, geçmişteki savaşlardan anlatırdı, yokluktan bahsedilirdi. İnsanlar kendi yaşam çizgilerini, geliş çizgilerini, bir bölgeye yerleşim kültürlerini anlatırlardı. O kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa sözel bir şekilde aktarılırdı" dedi.Eski insanların zarafetlerine de değinen Vali Ayhan, kültür bir nesilden diğer nesillere aktarımdır, aniden oluşan bir şey değildir. Kültür, sürekliliği olan bir yaşamdır. Yüzyıllar içinde oluşan merhaledir. Onun için maalesef bunlar bir kopma aşamasına gelmiş. Biz arkadaşlarla hem köylerimizle bağımızı daha kuvvetli tutalım; hem köy hayatını biraz daha hatırlayalım, hatırlatalım, soyut mirasımızı muhafaza edelim, o geleneklerimizi koruyalım ve hem de devlet vatandaş muhabbetini samimiyetini gösterelim istiyoruz. Bu minvalle yola çıktık, güzel de oldu. Hem sizin cemalinizi görmek, hem de köy hayatını hatırlayabilmek, tarihe bir not düşmek, gençlere örnek olmak, bu kültürden kopmamak ve bu kültürü muhafaza etmek gayretindeyiz. Bizi kabul ettiğiniz için, bizlere güzel keyifli bir akşam yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Rabbim, birliğimiz beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah bu programları sıklaştıracağız. İmkân, zaman buldukça da bölge bölge köylerimizde bu tür muhabbetleri, sohbetleri devam ettireceğiz" dedi.Programda köy halkı, bağlama eşliğinde yöresel türküler söyledi. Oda oyunlarından ve tekerlemelerinden örnekler sergileyen vatandaşlar, akşam boyunca adeta bir kültür ziyafeti yaşattı.

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