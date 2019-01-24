Sivas'ta Kış Sporları Eğitim Merkezi açılışa hazırlanıyor

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS Valisi Salih Ayhan ve AK Parti Milletvekili İsmet Yılmaz, yapımı devam eden Kış Sporları Eğitim Merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın Ankara ve İstanbul'un ardından Türkiye'de üçüncü olacak olan kayak eğitim merkezinin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Ayhan ve beraberindekiler kayak simülasyonunun testini izledi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, "Bugün Sivas'a kazandırılan bir eserin tamamlandığını görüyoruz. Kış Sporları Eğitim Merkezinin yaklaşık maliyeti 7 milyon TL'ye maloldu. Evlatlarımızı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne götürmeden önce bu eğitim merkezine gelecekler. Belirli aralıklarla bütün okulları buraya getirecekler ve burada kış sporlarının eğitimi alacaklar. Kayak sporunu öğrendiklerinde hocaları yeterli gördüklerinde daha sonra Yıldız Dağı'na giderek kış sporları etkinliğini gerçekleştirecekler. Sivas'a bir değer kazandırıldı. Değer kazandıranlara teşekkür ediyorum. Açılışına da Milli Eğitim Bakanımız gelecek. Sivasımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI