Sivas'ta KESK üyelerinden zam tepkisi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Sivas Şubesi üyeleri, başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere yapılan zamlara tepki gösterdi.

KESK Sivas Şubesi üyeleri sendika binasında basın toplantısı düzenleyerek son dönemde yapılan zamlara tepki gösterdi. KESK Sivas Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Özgür Baştürk, başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere yapılan zamların geri çekilmesi gerektiğini ifade etti. Baştürk, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan rakamlara, elektik ve doğalgaz zamları başta olmak üzere son zamların dahil olmamasının yanı sıra, çekirdek enflasyon ve üretici enflasyonunda rekor artışlar yaşanması, sadece tüketicilerin değil, üreticiler için de enflasyonunun artması önümüzdeki aylarda hayat pahalılığının daha artacağını göstermektedir. Çünkü maliyeti artan üretici bunu ya doğrudan ürünün-malın fiyatına yansıtacaktır. Ya da son dönemde sıkça karşılaşıldığı üzere ürünün gramajını, litresini, paket içindeki adedini düşürerek 'örtülü zam' yapma yolunu seçecektir. Dolayısıyla tüketici enflasyonu (TÜFE) önümüzdeki aylarda üretici enflasyonuna bağlı olarak artmaya devam edecektir.'' dedi.

Yapılan zamlarla gerçek enflasyonun yüzde 50'yi aştığı koşullarda çözüm odaklı ve kalıcı bir enflasyonla mücadele politikası beklendiğini ifade eden Baştürk, yüzde 10 indirim kampanyasının bunun için yeterli olmayacağını savundu.

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