Sivas'ta 'Kedi Evi Projesi' hayata geçirildi

SİVAS'ta soğuk ve yağışlı havalarda sokakta yaşayan kedilerin daha rahat ve sıcak bir ortamda yaşamını sürdürebilmesi amacıyla Divriği Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulunda 'Kedi Evi Projesi' başlatıldı.Kış aylarında soğuğa maruz kalan kedilerin arabaların, klimaların motor kısımları, dış üniteleri ve evlerin bacaları gibi tehlike arz eden yerlerde ısınmaya çalışırken hayatlarını kaybetmelerini önlemeye yönelik çalışma başlatan Divriği Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Kedi Evi Projesi'ni hayata geçirdi.Projenin hazırlanmasında öncülük yapan ve projeyi hazırlayan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 2'inci Sınıf Öğrencisi İrem Yıldırım, projenin amacının sokaktaki hayvanlara yaşam desteği sunmak olduğunu belirterek, "Son zamanlarda hayvanlara karşı yapılan saldırıların önüne geçmek amacımız. Bunu da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hayvan sevgisi gibi kutsal bir duyguyu miras bırakarak başaracağız" dedi.Geri dönüşümle ilçedeki atık araç lastiklerinin kedi evleri yapıldığını ve okulların bahçelerine yerleştirildiğini ifade eden Yıldırım, "Projeye katılan öğrenciler tarafından hayvanlara yaz-kış mama desteği sunulacak. Çocuklarımız hayvan koruma bilincini kazanacak. Onlara zarar veren bireyler değil, onlarla yaşamayı bilen bireyler haline gelecek. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.Açılışta konuşan Vali Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan ise projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Sivas halkı her zaman merhametiyle ve yardımseverliğiyle örnek olmuştur. Proje hem hayvan severlik açısından hem de geri dönüşüm açısından oldukça önemli. Hayvanları koruma bilincinin tüm öğrencilere kazandırılması gerektiğine inanıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI