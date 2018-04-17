Sivas'ta ilkokullar arası futbol tunuvası düzenlendi

SİVAS Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ilkokullar arası futbol turnuvası düzenlendi. Minik futbolcuların kıyasıyla mücadelelerine sahne olan turnuvada Fevzipaşa İlkokulu şampiyon oldu.Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından ilkokullar arası futbol turnuvası düzenlendi. Geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya bu yıl 16 takım katıldı. Turnuvada Mimarsinan İlkokulu ile Fevzipaşa İlkokulu final maçını yaptı. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanan final maçını Belediye Başkanı Sami Aydın, Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Karaman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, Sivas Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Zeki Ekici, Futbol İl Temsilcisi Hayrettin Yıldız ve bazı birim müdürleri ile çok sayıda öğrenci takip etti. Final maçı 2-2 berabere sonuçlanınca müsabakanın galibini penaltı atışları belirledi. Turnuvada Fevzipaşa İlkokulu şampiyon olurken Mimarsinan İlkokulu ikinci, İnönü İlkokulu üçüncü, Şehit Ebubekir Ekinci İlkokulu ise dördüncü oldu. Turnuvanın en centilmen takımı ise Şeyhşamil İlkokulu seçildi. Turnuvaya katılan takımları tebrik eden Belediye Başkanı Sami Aydın, "Hayatta bazen kazanarak, bazen de kaybederek öğrenirsiniz. Kaybetmeniz umutlarınızı da kaybettirmesin. Daha çok çalışarak daha büyük özgüvenle hazırlanmanız gerekir. Kazananların ise rehavete kapılmaması lazım. Bu anlamda şampiyon okulumuzu ve dereceye giren okullarımızı kutluyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Ufkunuz, bahtınız açık olsun. Gelecek sizlerin elinde, bizlerden aldığınız bayrağı daha iyi noktalara taşıyacağına inanıyorum." şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara protokol üyeleri tarafından madalya ve kupaları takdim edildi.

FOTOĞRAFLI