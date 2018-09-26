Sivas'ta eski sanayideki dükkanlar yıkılıyor

SİVAS'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilen eski sanayi içerisinde yer alan 90 dükkanın daha yıkımına başlandı.Sivas'ta Demircilerardı Mahallesi'nde bulunan Eski Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan belediyeye ait ve muvafakiyet veren dükkan sahiplerinin dükkanlarının yıkımına başlandı. 630 dükkanın bulunduğu eski sanayi içerisindeki daha önce 180 dükkanın yıkıldığı alanda 90 yıkım daha gerçekleştirilecek. Yasal süreçlerin devam ettiği eski sanayi içerisinde yıkılan 90 dükkanın ardından kalan kalanlar da zamanla yıkılarak bölgede kentsel dönüşüm projesi uygulanacak. Yıkım öncesi polisler alanda emniyet alırken, dükkanı yıkılan vatandaşların bu anları cep telefonları ile kaydetmesi ise dikkat çekti.Yıkım hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun "Eski sanayide mevcutta 630 tane dükkan vardı. Bu 630 dükkanın 180 tanesi daha önceden yıkılmıştı. Şuanda 450 tane mevcutta dükkan bulunmaktadır. Bu 450 dükkanın tamamı elbette yıkılacak. Yalnız bu bir yasal süreçtir. Burası Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiştir. Dolayısıyla burada aranan kriterde 3'te 2'nin sağlanmasıydı. 3'te 2'de burada sağlandı. Süreç yıkım işlemleri, vatandaşların tahliye işlemleri, tahliye tebligatları aynı şekilde paralel olarak devam ediyor. Bu 450 dükkan içerisinde belediyemize ait dükkanlar var. Diğer taraftan bizle uzlaşma sağlayan 850 kişinin içinde o 3'te 2'yi sağlayarak bizlere muvafakiyet verenler var. Şu anda belediyeye ait dükkanlarımızı ve bize muvafakiyet veren hak sahiplerinin yıkımını yapıyoruz. Şu anda da bize ait olan ve muvafakiyet veren 90 dükkanın yıkımı gerçekleştirilecek, ama biz uzlaşma yaptığımız vatandaşlarımızla görüşüyoruz ve peyder pey gelip anahtarlarını teslim ediyorlar, elektriklerini, sularını kesip bize teslim ediyorlar" dedi.

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