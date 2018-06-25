Sivas'ta diş hekimine saldıran şüpheli tutuklandı

SİVAS, () - SİVAS'ta Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görevli doktor Alkan Demirkan'ı darp eden hasta yakını O.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay 3 gün önce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde yaşandı. Tartıştığı diş hekimi Alkan Demirkan'ı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan O.T.'nin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına savcı itiraz etti. Cumhuriyet savcısının itirazının ardından Asliye Ceza Mahkemesi, O.T.'nin tutuklanmasına karar verdi. Gözaltına alınan O.T., tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

