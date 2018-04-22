Sivas'ta çocuklar için resim etkinliği

SİVAS'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında çocuklar için resim çizme etkinliği düzenlendi.AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar hayallerinde yaşamak istedikleri yerlerin resimlerini çizdi. Etkinlikte mülteci çocuklar da yer aldı. Yaklaşık 30 çocuğun bulunduğu etkinlik hakkında bilgi veren AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Harun Kaya "Çocuk kardeşlerimizle bugün ilk önce sinema etkinliği ile başladık. Daha sonra çocuklar buraya gelerek şovalye üzerinde kendi hayallerindeki resimleri çiziyorlar. Kardeşlerimizle beraber yaptıkları bu resimleri yarışma haline çevirip yarışmada hepsini seçeceğiz. Bu çocuklara biz duygusal yatırım yapıyoruz. Hepsine bir abi ve abla olduk" dedi.

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