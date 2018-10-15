Sivas'ta 65 kaçak avcıya işlem yapıldı

SİVAS, () - SİVAS'ta, usulsüz avlanan 65 avcı hakkında işlem yapıldı. Avcıların usulsüz avladıkları 21 keklik ile 2 tüfeğe el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2'nci grup kuşlar ve 1'inci grup memeli av sezonunun açılması dolayısıyla denetim yaptı. Elazığ ve Malatya'dan gelen ekipler ile jandarma ekiplerinin de destek verdiği kontrollerde usulsüz avlanan 65 avcı hakkında işlem yapıldı. Ekipler, 2 takozsuz yarı otomatik tüfek ve usulsüz avladıkları 10 çil keklik ile 11 kınalı kekliğe imha etmek üzere el koydu. Sürdürülebilir ve kontrollü avcılığın sağlanması için denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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