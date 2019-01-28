Sivas'ta 100 köye konak yapılacak

SİVAS Valisi Salih Ayhan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 5 bin köy konağı projesinden yararlanılarak, Sivas'a 100 adet köy konağının yapılacağını söyledi.Sivas Valisi Salih Ayhan İlbank A.Ş. Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurumun çalışmaları hakkında Bölge Müdürü Harun Cesur'dan brifing aldı.2002 yılından bugüne kadar kamu kuruluşlarına 1 milyar 100 milyon TL ödenek tahsis edildiğini ifade eden Bölge Müdürü Cesur, kurum olarak Sivas genelinde 350 milyon TL tutarında devam eden yatırımlarının olduğunu söyledi. Vali Salih Ayhan ise, kredi finansmanının yanı sıra hibe programlarıyla da İlbankın kamu kuruluşlarına ciddi katkıları olduğunu ifade etti. Sivas İl Özel İdaresinin birçok yatırımına İlbankın destek verdiğine dikkat çeken Ayhan, bölge müdürlüğünün ilimizde bir katma değer oluşturduğunu kaydetti. Ayhan, belediyeler ve özel idarelerin en büyük paydaşının İlbank A.Ş. olduğunu belirterek, "İlbank A.Ş. sağladığı finansal destekle kurumlarımıza önemli katkı sağlamaktadır. Sunulan kaynaklarla ileriye dönük nitelikli işler yapmak en büyük hedefimizdir. Bundan sonra daha üst ölçekle, ilimizin alt ve üst yapısına hep beraber katkı sunmaya çalışacağız." dedi.

5 BİN KÖY KONAĞI PROJESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 5 bin Köy Konağı projesine de değinen Ayhan, tarih ve kültür şehri Sivas'ta projeden faydalanmak için 100 adet köyün planlamasının yapıldığını dile getirdi. Köylerin dokusuna ve ruhuna uygun köy odaları yapacaklarını anlatan Vali Ayhan, "Kısa süre önce Sivas Valiliği olarak köy odası sohbetlerini başlattık. Bu projemiz gayet beğenildi, vatandaşlarımızdan da olumlu güzel tepkiler alıyoruz. Tarihi bir mekânda, o köyün derinliğini bugünlere aktarmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın bu yeni projesiyle köylerimize ayrı bir heyecan katacaktır" ifadelerini kullandı.

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