Sivas Medicana, Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesine katıldı

SİVAS, ()-MEDİCANA Sivas Hastanesi kentte düzenlenen 3'ümcü Uluslararası Termal Ve Sağlık Turizmi Zirvesine katıldı.

Zirvenin ikinci gününde Cumhuriyet Üniversitesi Konferans salonunda gerçekleşen oturumda Sivas'taki hastane yöneticileri ve termal tesis işletmecileri 52 ülkeden gelen 256 katılımcıya termal ve sağlık kuruluşlarını tanıtan sunumlarını gerçekleştirdi. Medicana Sivas Hastanesi adına sunumu Genel Müdür Şerafettin Demiray gerçekleştirdi. Demiray sunumunda "Medicana Sağlık grubu Türkiye'de sağlık alanında ulusal bir oyuncu, 6 ilde 13 hastane ile 7/24 doğru, hızlı ve güvenilir şekilde hizmeti hem ülkemiz vatandaşlarına hem de yabancı hastalara sunmaktadır. İstanbul, Ankara, Konya, Samsun, Sivas ve Bursa'da bulunan hastanelerimiz teknik ve kalite anlamında uluslararası sağlık standartları ile sağlık hizmeti vermektedir. Medicana Sivas Hastanesi 2015 yılından beri Sivas'ta 28 bin metrekare kapalı alan ile son teknoloji cihaz parkı, geniş akademik kadrosu ve gelişmiş tıp teknolojilerine sahip çağdaş tanı-tedavi üniteleri ile hizmet vermektedir. Sivas yurt dışından tedaviye gelecek yabancı hastalar için zor bir lokasyon olarak gözükse de hem uluslararası hava alanın olması hem de yakın tarihte açılması planlanan yüksek hızlı trenin olması bu zorluğu ortadan kaldırıyor olacak. Sivas kültürel mirasları, Anadolu'nun kendine ait misafirperverliği, sıcakkanlı insanları ile sağlık ve termal turizm için gelecek misafirlerine kapılarını sonuna kadar açıyor, misafirlerimizi Sivas'ta ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi. Zirvenin 3'üncü günü ise Medicana Sivas Hastanesi'ni ziyaret eden yabancı katılımcılar hastane hakkında genel bilgiler alarak, Acil Servis, Radyoloji, Laboratuvar, Poliklinik odaları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesini, Anjiyo Ünitesi, Hasta odalarını gezdi. Yurt dışından gelen katılımcılar ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Medicana Sivas Hastanesi Uluslararası Hasta Merkezi yöneticileri, Sivas'a ve Medicana'ya yurt dışından gelecek hastaları davet etti. Daha sonra katılımcılara ikramlarda bulunarak Medicana Sivas Hastanesi'ni anlatan tanıtım kiti verildi.

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