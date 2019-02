Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinliklerine Cumhurbaşkanlığı desteği

SİVAS, () - SİVAS'ta bu yıl 100'üncü yıl dönümü kutlanacak olan Sivas Kongresi'nin Kültür Sanat Etkinlikleri 100'üncü Yıldönümü Kutlamaları Cumhurbaşkanlığının 22 Şubat 2019 tarihinde yayınladığı 2019/4 30694 sayılı bir genelge ile taçlandı. Kutlamalar Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar desteği ile yürütülecek.

30694 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 'Kongre'nin 100'üncü Yılında 100 Etkinlik' kapsamında başlatılan kutlama programlarının; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülmesi kararlaştırıldı. Genelgede yapılacak her türlü sportif faaliyetlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı; kültür, sanat, turizm ve tanıtım alanında yapılacak etkinliklerin ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenerek, yürütüleceğine de yer verildi.

'100'üncü Yıl Kutlamaları' kapsamında yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda hassasiyet gösterilmesi gerektiği de vurgulandı.

İlgili genelge hakkında açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, "Cumhurbaşkanımız, 8 Şubat'ta ilk ziyaretini Sivas'a yaparak Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılına, milli mücadele ruhuna vurgu yapmış, vatandaşlarımızın coşkusuna önem verdiğini ifade etmişti. Çıkarılan bu genelge de bizlere verdiği büyük desteğin çok önemli bir göstergesidir" dedi.

Vali Ayhan, "Kültürden sanata, spordan eğitime kadar 7'den 70'e toplumumuzun her kesimiyle 100 yıl önce ecdadımızın ortaya koyduğu milli mücadele coşkusunu, Cumhurbaşkanlığımızın, bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın maddi manevi desteğiyle bugünde canlı tutmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına verilen maddi ve manevi destekten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler de 100'üncü yıla yakışır 100 etkinlik planladık. İnşallah, 100'üncü yıl coşkusu tüm Türkiye'de ses getirecek, vatandaşlarımızın tüm kurumlarla olan birlik ve beraberliğini pekiştirecektir" diye konuştu.

