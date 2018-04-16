Sivas'ın en geniş bulvarı için çalışmalar başladı

SİVAS Belediyesi tarafından şehir merkeziyle Cumhuriyet Üniversitesinin bağlantısını güçlendirecek olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bulvarın mevcut çevre yoluyla kesiştiği noktaya yapılacak olan köprülü kavşak projesi ve Kızılırmak'ın üzerinden geçecek olan yeni köprü için de start verildi.Sivas Belediyesinin ulaşım alanındaki önemli projeleri arasında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve bulvara entegre olacak köprü ve köprülü kavşak çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Sami Aydın, firma yetkililerinden bilgi aldı. Yenişehir kavşaktan başlayarak Cumhuriyet Üniversitesindeki İsmet Yılmaz Bulvarı'na bağlanacak olan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, 3 gidiş, 3 geliş şeklinde 6 şeritten oluşacak. 70 metre eniyle şehirdeki en geniş bulvar unvanına sahip olacak projede yaya ve bisiklet yollarının yanı sıra orta kısımda bir de raylı sistem hattı için yer ayrılacak. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, üniversiteyi şehirle daha kısa yoldan, daha konforlu buluşturmakla kalmayacak, Kızılırmak sahiline daha rahat ulaşılmasını da sağlayacak.

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