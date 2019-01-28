Sivas İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

SİVAS'ta 2019 yılının ilk Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.Kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılının ilk toplantısı İl Özel İdaresi Meclis Salonunda Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.Vali Salih Ayhan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın için övgü dolu sözler sarf etti. Görev süresi boyunca kente birbirinden önemli ve değerli hizmetleri hayata geçirdiğine işaret eden Vali Ayhan, "44 ili ziyaret ettim, Sivas Belediyesi kadar mükemmel hizmet kültürü olan bir belediye görmedim" dedi. Kent meydanı, Paşabahçe, Aksu, mesire alanları ve yollar gibi birçok hizmetin Sami Aydın ile anıldığını dile getiren Vali Salih Ayhan, "Samimiyetimle bir hakikati ifade etmek istiyorum. Bakanlıkta görev yaptığım süre içerisinde doğudan batıya ülkemizin farklı bölgelerinden 44 ili ziyaret ettim. Sivas Belediyesi'nin, belediyecilik kültürü açısından ne kadar mükemmel bir seviyede olduğunu gördüm. Meydanlar, yollar, otoparklar, çevre düzenlemeleri, çermikteki yatırımlar, Mevlâna Tüneli gibi birçok hizmeti saymakla bitiremeyiz. Ben tüm bu hizmetlerden ötürü Sami başkanımıza içten teşekkür etmek istiyorum. Başkanımızın tecrübelerinden, bilgi birikiminden her zaman yararlanacağız. Allah yolunu açık etsin" dedi. Belediye Başkanı Sami Aydın ise, başkanlık görevi süresince şehirdeki tüm kamu kurumlarının da desteği ile Sivas'a güzel hizmetler kazandırdıklarını belirterek, "Hepimiz aslında aynı ailenin değişik fertleriyiz. Birimizin başarısı aslında hepimizin başarısı. Şehrimizin yaşam kalitesinin artırılması noktasında hepimiz canla başla çalıştık. Bu vesile ile her birinize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. İnşallah şehrimiz ve ülkemiz sizlerin çabalarıyla daha iyi yerlere gelecektir" ifadelerini kullandı.

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