Sivas Cem Vakfı'nda görev değişimi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - CEM Vakfı Sivas Şube Başkanlığı'na Mustafa Arslanali'nin yerine Ünal Karataş getirildi.

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanlığı görevini yaklaşık 1 yıldır sürdüren Mustafa Arslanali, şube başkanlığı görevini düzenlenen devir teslim töreni ile Ünal Karataş'a teslim etti. Devir Teslim törenine katılan Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, eski başkan Mustafa Arslanali, Yönetim Kurulu ile yeni başkan Ünal Karataş katıldı. Yaptıkları hizmetlerden dolayı Arslanali'ne teşekkür eden Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin "Uzunca süredir görevde bulunan Mustafa başkanımızın ve yönetiminin kendi istekleri doğrultusunda görevden affını istemesi yerine yeni bir yönetici arkadaşımızın atanması ve yeniden yönetim kurulumuzu oluşturuyoruz. Kendilerine hem yönetim kuruluna hem de değerli başkanımıza uzunca yıldır yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Onursal Başkanımız Prof. Dr. İzzettin Doğan ve Genel Başkanımız Erdoğan Döner adına şuana kadar yaptıkları hizmetlerinden dolayı plaketimizi sunuyoruz" dedi.

Mustafa Arslanali ise Cem Vakfı bünyesinde 8 yıldır görev yaptığını belirterek, yine destek olmayı sürdüreceğini vurguladı. Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin ve Ünal Karataş, görevi devreden Mustafa Arslanali'ye plaket ve çiçek takdim etti.

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