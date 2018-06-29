Sivas Belediyespor transfere hız verdi

SİVAS, () - SİVAS Belediyespor, iç ve dış trasferde anlaşma sağladığı 11 oyluncuyla sözleşme yaptı.

Yeni sezon için kadro güçlendirme çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyespor iç transferde sözleşmesi biten oyunculardan Ali Aydın ve Fatih Çıplak ile anlaştı. Dış transferde ise, Halide Edip Adıvarspor'dan stoper Serkan Yavuz, Ankaragücü'nden stoper Mesut Ağgül, Sivasspor'dan stoper İbrahim İşçi, Samsunspor'dan Ali Zorlu ile Berkay Öztuvan, forvet Emrah Bedir, Stoper Ali Aydın, Tokatspor'un ön liberosu Ercüment Eray Ataklı ile anlaşma sağladı. Yeşil beyazlı ekip ayrıca Etimesgut Belediyespor'un başarılı oyuncusu Halil İbrahim Can ile de el sıkıştı.

Diğer yandan kulüple sözleşmesi süren Serkan Demirol, Osman Şimşek, Feyyaz Belen, Gürkan Aslan, İlker Sayan, Sinan Akaydın, Eren Görür, Fatih Kama, Mustafa Aydın, Fatih Ayık ve Mustafa Kundak bu sezon da yeşil beyazlı formayı giymeye devam edecek.

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