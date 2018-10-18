Sıtkı Davut Koçman anıldı

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin (MSKÜ) hamisi Sıtkı Davut Koçman, vefatının 13. yılında anıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne yaptığı maddi katkılar nedeniyle üniversiteye ismi verilen hayırsever işadamı Sıtkı Davut Koçman için ölümünün 13'üncü yılında üniversitenin Atatürk Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Programa Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hacı Koç, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sıtkı Davut Koçman'ın torunu Alan Perese ve Koçman ailesinin diğer bireyleri ile çok sayıda personel ve öğrenci katıldı. Etkinlikte Koçman'ın hayatının anlatıldığı 'Sarı Ceketli Mühendis' belgeseli gösterildi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sıtkı Davut Koçman'ın sadece hayalleri ile değil yüreğiyle de mümtaz bir kişiliğe sahip, özel bir insan olduğunu ve çalışmalarını, fark yaratan bir vizyonla icra ettiğini söyledi. Çiçek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben değerli şahsıyla maalesef tanışma şerefine nail olamadım fakat bugün kendisinin adını taşıyan bir üniversitenin rektörü olduğum için çok büyük gurur duyuyorum. Az önce izlediğimiz belgeselde, hikayenin belki sadece belli bir bölümünü izledik. İnanıyorum ki, hikayenin tamamı bu belgesele sığmayacak anılarla dolu. Madencilik, tavukçuluk, yem ve ilaç sanayi, inşaat, denizcilik, otomotiv sektörü. Çok az insan, bu kadar farklı sektörde çalışmalarda bulunup, tümünde de başarılı işlere imza atabilir. Bu yönüyle bakıldığında da Koçman, tezlere konu olabilecek başarılı bir ticari hayatın başrolünde, yıldız gibi parlamaktadır."

Sıtkı Davut Koçman'ın 1957'de İzmir'de kurduğu BMC firmasının, Türk otomotiv sektörünün öncülerinden olduğunu ifade eden Rektör Çiçek, Koçman'ın tecrübelerinden daha fazla istifade edilebilseydi, şu anda otomotiv sektörü ile ilgili daha farklı konuların konuşuluyor olabileceğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "Merhum Koçman, eğitim alanına yaptığı yatırımlar ile bizlere çok önemli bir mesaj bırakmıştır. Biliyoruz ki bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli dinamik, nitelikli insan kaynağıdır. Bu bağlamda ülkemizin ve bölgemizin ihtiyacı olan araştırmacı, üretken ve üstün nitelikli bireyler yetiştirme görevini en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Nitekim üniversitemiz yeni yönetimi, meslektaşlarım ve idari personelimiz ile birlikte, emanet aldığımız bu bayrağı en ileriye taşımak adına mesafe almaya başlamış bulunmaktayız" diyerek sözlerini noktaladı.

Sıtkı Davut Koçmanı anma programının ardından, üniversitenin fuayesinde Koçman'ın fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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