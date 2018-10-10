Siteler Mahallesi'ne yeni sokak

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediyesi, Siteler Mahallesi'nde yeni açılan 1360 Sokak'ta sıcak asfalt çalışmasını tamamladı.

Konyaaltı Belediyesi bölgede sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hurma Mahallesi'nde tamamlanan çalışmaların ardından Siteler Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Son olarak yeni açılan 1360 Sokak'ta asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, 180 ton sıcak asfaltın döküldüğü sokağı bölge halkının hizmetine açtı.

Üçoluk, Hisarçandır, Saklıkent, Hurma, Molla Yusuf mahallelerine bu yıl içinde 26 kilometre asfalt yol yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çalışmalara Siteler Mahallesi ile devam ettiklerini söyledi. Asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinin yeni bir alternatif sokağa kavuştuğunu belirten Başkan Böcek, sokağın tüm bölge sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

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