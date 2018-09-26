SİT alanında kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde SİT alanında kaçak kazı yapan E.G.(31), ve S.G.(32), jandarma tarafından buldukları eserlerle birlikte yakalandı.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetağa mevkiinde birinci derece SİT alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda ellerinde kazma, kürekler ve detektörlerle alanda izinsiz define arayan E.G. ile

S.G.'yi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde 2 adet metal detektör ve kazıdan buldukları Roma dönemine ait olduğu belirlenen 30 adet tarihi eser ile aramada kullandıkları kazma ve kürekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili soruşturma sürürken, tarihi eserlere el konuldu.