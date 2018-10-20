Sisyphos’un heykelleri Bayraklı'da

HEYKELTIRAŞ Cem Sağbil'in Yunan mitolojisinden kral Sisyphos’u figür olarak kullanıldığı 3 heykel, Alaçatı ve Urla’nın ardından İzmir’in Bayraklı ilçesinde sergileniyor.

Bayraklı'daki Folkart Towers’da, iki kule arasındaki bölümde, heykeltıraş Cem Sağbil’in eserleri sergilenmeye başlandı. 3 farklı heykel, Alaçatı ve Urla’nın ardından burada sanatseverler ile buluştu. Yunan mitolojisinden kral Sisyphos’un kullanıldığı heykeller, direnci, toplumsal baskıyı kırmayı ve zıtlıkları simgeliyor. Heykellerin 3 ay boyunca burada sergileneceği belirtildi.

Heykellerin hepsinin Bornova’da bulunan atölyede yapıldığı belirten heykeltıraş Cem Sağbil, "Yunan mitolojisinde yer alan Sisyphos kahramanı, ölüme karşı gelmeyi ve ölüme direnç göstermeyi simgeliyor. Sisyphos, kayığın rotasını değiştiriyor. Bu kayık tüm dinlerde olan ölüme giden yolu sembolize ediyor. Üzerinde kraliyet renklerini temsil eden sarı, mor ve kırmızı renkleri kullanıldı. Bunların hepsi yüksek aileleri ve gücü temsil ediyor. Heykelde yer alan Sisyphos figürü önemli bir figür. Bir kral, tanrıların sırrını başka bir tanrıya veriyor ve karşılığında şehrine su alıyor. Bunun sonucunda cezalandırılıyor ve yer altına gönderiliyor. Yer altında kayığı itme cezasına çarptırılıyor. Ömrünü kayığı iterek ve taşı düşürerek sürdürüyor. Sisyphos’un bu hareketi tekrarlaması direnci gösteriyor ve iradesinin sonucunda affediliyor. Buradaki heykel versiyonu ise, Sisyphos’u yer altına götüren kayığın rotasını değiştirmeyi gösteriyor. Ölüme karşı koymayı simgeliyor. Her insanın içindeki direnç ve yaşama bağlılığı ifade ediyor" dedi. Sisyphos karakterinin yer aldığı bir diğer heykel olan camı kıran heykel ile ilgili de bilgi veren Sağbil, şunları söyledi:

"Cam, bizi dışarıdan baskılayan şeyleri ifade ediyor. Toplum baskısı ve içsel baskıyı kırmayı anlatıyor. Bunlar aslında hiç görünmeyen baskılar, bu yüzden oradaki materyal cam olarak tasarlandı."

Hande NAYMAN, Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI