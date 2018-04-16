'Sis ve Gece'ye yoğun ilgi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin düzenlediği '1 Film 1 Konuk' serisinin nisan ayı konukları yönetmen Turgut Yasalar ve 44'üncü Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılan filmi 'Sis ve Gece' oldu. Antalya Kültür Sanat'ta düzenlenen gösterim ve söyleşiye ilgi yoğundu.

Muratpaşa Belediyesi'nin 54 yılı geride bırakan Türk sinemasının en uzun soluklu festivali Antalya Altın Portakal'ın 'ulusal uzun metraj film yarışmasına' kabul edilmiş filmleri yeniden sinemaseverlerle buluşturduğu '1 Film 1 Konuk' serisinin 5'inci programı tamamlandı.

'Nar'la başlayan 'Eylül Fırtınası', 'Sır Çocukları' ve 'Gurbet Kuşları' film gösterimleri ve söyleşilerle devam eden serinin nisan konukları 44'üncü festivalde yarışan Ahmet Ümit'in aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan 'Sis ve Gece' ile yönetmeni Turgut Yasalar oldu.

Antalya Kültür Sanat'ta ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Ümit Uysal da yer aldı. Antalyalılarını yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Başkan Uysal, günün anısına yönetmen Yasalar'a plaket ve çiçek takdim etti. Uğur Polat ve Selma Ergeç'in başrollerini oynadığı filmin gösteriminin ardından Tuncer Çetinkaya moderatörlüğünde Turgut Yasalar, sinemaseverlerin sorularını yanıtladı.

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