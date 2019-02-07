Sis nedeniyle şarampole devrilen araç sürücüsü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sis nedeniyle meydana gelen kazada İnegöl Kafkas Folklor Derneği Başkanı Ömer Faruk Demirtaş (36), şarampole uçarak yaralandı.

Kaza, Şehitler Kavşağı yakınında meydana geldi. İnegöl istikametine 34 YR 0061 plakalı aracıyla seyir halinde olan İnegöl Kafkas Folklor Derneği Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, yoğun sis nedeniyle önünü görmeyip,Şehitler kavşağı mevkinde şarampole devrildi. Ağaçlara çarparak duran araçta sıkışan sürücü Demirtaş yaralandı. Yaralı sürücü bölgeden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdehalesi sonrası İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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