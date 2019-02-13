Şırnaklı sporculardan 3 madalya

ANTALYA'da 26 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında Türkiye Wushu Kung Fu Sanda Şampiyonası'nda Şırnaklı 3 sporcu, Türkiye Şampiyonu olurken, 1 sporcu da Türkiye 2'ncisi oldu.

26 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında Antalya'da yapılan Türkiye Wushu Kung Fu Sanda Şampiyonası'nda Şırnaklı sporcular Medeni Çelik 65 kilo üst gençlerde Türkiye Şampiyonu, Ramazan Adanur 70 kiloda alt gençlerde Türkiye Şampiyonu, Murat Salçuk 65 kiloda alt gençlerde Türkiye Şampiyonu olurken, Kemal Demirhan ise 52 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

Başarılı sporcular beraberlerinde Türkiye Boks Milli Takımı antrenörlerinden Zahit Sevinik, antrenörler Cudi Çelik ve Hüsnü Esrarı ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Rezan Birlik’i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rezan Birlik, hendek olayları ile mağdur edilen gençlerin sağlanan huzur ile birlikte enerjileri sportif faaliyetlerde harcadıklarını söyledi. Elde edilen başarıların Şırnak ve bölge için önemli olduğunu belirten Birlik, "Daha önce hendek siyasetiyle hendek bölgesi olan Şırnak’ta mağdur edilen gençlerimiz artık devletimizin sağladığı huzurlu, güven ortamı ile enerjilerini spor faaliyetlerine harcıyorlar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak verdiğimiz destekler sonucunda ulusal platformda, değişik branşlarda yarışarak ilimizi terör olayları ile değil sportif faaliyetlerle ve başarılarla anılmaya başlandı. En son Kick Boks ve Wushu Federasyonu'nun yaptığı müsabakalarda ilimizi temsilen giden gençlerimiz şampiyonluklar elde ederek bizleri sevindirdiler, gururlandırdılar. Bu tür çalışmalarımız sadece Kick Boks ve Wushu da değil, halter Şampiyonası'nda, atletizm şampiyonasında antrenörlerimizin destekleri ile önemli başarılar gelmekte. Bu ilimiz ve bölgemiz adına önemli bir gelişme. Gençlerimizin geleceği açısında büyük bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Devletimizin verdiği desteklerle gençlerimiz bu tür faaliyetlerde inşallah ulusal değil, uluslararası başarı getireceğine inanıyoruz. Antalya’da şampiyon olan gençlerimizden bir tanesi Dünya Şampiyonası'na, biri de Balkan ve Akdeniz Olimpiyatları'na şu an hazırlık yapmaktalar" dedi.

Türkiye Boks Milli Takımı antrenörlerinden Zahit Sevinik ise "Antalya’da Wushu Kung Fu Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Şampiyonası’nda 3 sporcumuz Türkiye şampiyonu oldu. Bir sporcumuz da Türkiye ikincisi oldu. Şampiyon olan gençlerimiz Dünya ve Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyorlar. Onlar bizi gururlandırdılar. Memleketimizi en iyi şekilde temsil ettiler. İnşallah bu başarının devamını Dünya ve Avrupa şampiyonalarında da getirirler. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz, Şırnak’ımızı, bölgemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye birincisi olan sporculardan Medeni Çelik de hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu ifade ederek, "Antalya’da yapılan Wus Hu Türkiye Şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldum. 15 rakibim vardı. 4 maç yaptım. 4 maçımıda nakavt olarak aldım. Bu başarımı hocalarıma borçluyum. Onların emeklerini hiçbir zaman karşılayamam. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Hedefim dünya Şampiyonu olmak ve ilimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" şeklinde konuştu.

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