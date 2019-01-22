Şırnak'ta protokol üyeleri okulda boya yaptı

ŞIRNAK Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol ile Denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler okulları boyadı. Yükümlüleri ziyaret eden Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cumhuriyet Başsavcı Mehmet Yılmaz ve Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu ellerine fırça alarak okul boyadı.

Şırnak Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol kapsamında denetimli serbestlik kapsamında bulunan 6 yükümlü merkeze bağlı Özveren Köyünde bulunan Özveren İlk ve Ortaokulu’nu boyadı. Özveren Okulu’nda boya yapan yükümlüleri ziyaret eden Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ve Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu da ellerine fırça alarak boya yaptı.

Boya sonrası okulu gezen Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, “Çok anlamlı, çok güzel bir uygulamaya şahitlik ettik. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, sayın Başsavcımızın da az önce ifade ettiği gibi denetimli serbestlik uygulamasından istifade eden vatandaşlarımızın yarıyıl tatilinde okullarımızın hem bakım onarımlarını hem de boya badanasında görevlendirilmesi örnek ve çok anlamlı bir uygulama oldu. Bu uygulama ile Özveren Köyümüzdeyiz. Bu gün bu okulumuzda ve akabinde ihtiyacı olan diğer okullarımızda çalışmalarımız devam edecek ve bu okullarımız yarıyıl tatili bittiğinde daha iyi bir ortanda eğitim hizmetine sunulmuş olacak. Bu uygulamanın ilimize hayırlı olmasını diliyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ise "2018/2019 eğitim öğretim yılında okullarımızda sömestr tatilinde olmak üzere okullarımızın boya, badana, tamirat tadilat işini gerçekleştireceğiz. Bu anlamda Şırnak Valiliğimiz ile daha önce protokol imzalamıştık. Bu boya badana işlerini Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kapsamında çalışmalardan faydalanan yükümlülerimiz gerçekleştirecektir. Öncelikle bu okulda 6 yükümlümüzle başlayacağız. Ve yarıyıl tatili boyunca da diğer okullarda devam edecek. Bu faaliyetimiz boya badana şeklinde değil okullardaki diğer eksiklikler, tamirat, tadilat şeklinde de devam edecektir. Minik yavrularımız ve diğer öğrenci arkadaşlarımızda 2’inci döneme temiz hijyeni bir ortamda başlayacaklardır. Aynı zamanda da devletimizin kamu kurumları ile yaralı halkımız arasında bir köprü kurmuş oluyoruz” diye konuştu.

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