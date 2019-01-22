Sırbistan Milletvekilinden, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'na ziyaret

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı, Sırbistan'ın Sancak bölgesi Novi Pazar Milletvekili Muammer Bacevac ve beraberindeki heyet ziyaret etti.

Sırbistan'ın Sancak bölgesi Novi Pazar Milletvekili Dr. Muammer Bacevac, Novi Pazar Devlet Hastanesi Müdürü Dr. Meho Mahmutovic ve beraberlerindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, belediyenin hizmetleri ve Konya hakkında ziyaretçilere bilgiler verdi. Altay, gönül coğrafyası olan Balkanlar’ın kendileri için çok özel bir anlam taşıdığını belirterek, ziyaretin iki ülke arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri daha da geliştireceğine inandığını kaydetti. Başkan Altay, ziyaretin anısına konuklarına Mesnevi hediye etti.

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