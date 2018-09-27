RİZE, () - RİZE'nin yetiştirdiği siyasetçi-işadamı Hüseyin Avni Sipahi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hizmet konusundaki sorumluluğu ve icraatlarıyla Türkiye'yi dünyada söz sahibi ülkeler arasına soktuğunu söyledi. Sipahi, "Her vatana bir Erdoğan lazım" dedi.

Gazetecilerle bir araya gelen siyasetçi-işadamı Hüseyin Avni Sipahi, hemşerisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sipahi, "Cumhurbaşkanımız ile çok eskiye dayalı tanışıklığımız var. Geçmişteki iş hayatından dolayı Taşdelen beldemizi çok iyi bilen biri. Cumhurbaşkanımızı, Ali Kopuz ile birlikte, Pınarhisar cezaevinde iken ziyaret edip, beldemiz için su ve asfalt konusunda destek olmasını istemiştik. Kendisi haksız yere cezaevinde olmasına rağmen hiç küsmeden ve tereddüt etmeden, halka hizmet konusundaki sorumluluğu tüm Türkiye’de olduğu gibi beldemiz için de devam ediyordu. Bize bu konularda da çok büyük imkânlar sağlamıştı. Şahsım ve halkım adına her zaman kendisine şükran ve minnetlerimizi sunduk. Şunu rahatlıkla ve samimiyetle söyleyebilirim ki, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülkemiz için bir şanstır. Zaten zaman gösterdi ki, her vatana bir Erdoğan lazım." dedi.

'HALKA HİZMET HAKKA HİZMETTİ'

1984'de siyasete girdiğini anlatan Sipahi, "Anavatan Partisi Üsküdar Gençlik Kollarında siyasete başladım. Sırasıyla Belde Başkanlığı, 1994, 1999 ve 2004 yıllarında Eski adı Sultançiftliği olan ve sonradan adı değişen Taşdelen’in Anavatan Partisi Belediye Başkan Adaylığı, 1999 ve 2004 yıllarında ise 10 yıl boyunca Taşdelen Belediye Başkanlığı görevini yaptım. Anavatan Partisinin kapatılmasıyla 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisine geçtim. 2009 yılında da Cumhuriyet Halk Partisinin Çekmeköy Belediye Başkan Adayı oldum. Belediye Başkanlık yarışını çok az bir oy ile kaybettim. 2014 Yerel Seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisinden Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi seçildim. Aynı yıl görünen lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisinden istifa edip, bağımsız olarak meclis üyeliğime devam ettim. Bu vesile ile beni siyasi yaşamımda yalnız bırakmayan eşime, çocuklarıma, anneme, babama ve aileme teşekkür eder, 'Halka Hizmetin Hakka Hizmet' olduğu bilinci ile Şahsımı siyasi hayata kazandıran, her zaman hizmetlerinde olduğum halkımıza minnet ve şükranlarımı sunarım." diye konuştu.

2017’nin Mart ayında Hollanda ile yaşanan diplomatik krizde tepki gösterip, çiftliğindeki Hollanda cinsi ineğini kesen Hüseyin Avni Sipahi "Her seferinde, özgürlükleri temel alarak, demokrasilere bağlılıkları ile övünen, “Avrupa Birliği” üye ülkelerinden Hollanda’nın bakanlarımıza karşı yapmış oldukları sınır dışı etme eylemini kabul edememiştim. Benim amacım ülkeme karşı yapılan çifte standarda yönelik tepkimi haykırmaktı. Buradaki mesele kesinlikle Hollanda ineği meselesi değildi. Buradaki asıl mesele vatan meselesiydi... Bir başka deyişle Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı meselesiydi. Ne yazık ki çoğu kişi bu nüansı kaçırdı." ifadelerini kullandı.