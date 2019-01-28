Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Esra AKSU/SİNOP, ()-SİNOP'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16:00 sıralarında Boyabat Saraydüzü yolunda meydana geldi. Boyabat istikametinden Saraydüzü istikametine giden Fehmi Boylu (79) kullandığı 34 YK 7366 plakalı otomobille önündeki aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole devrildi. Kazada sürücü Fehmi Boylu ile araçta bulunan Sabri Uzun (67), Gülsel Uzun (49), Yusuf Çelik (15) ve Ramazan Çelik (41) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Fehmi Boylu kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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