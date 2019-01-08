Sinop’ta 114 köy yolu ulaşıma kapandı

Esra AKSU/SİNOP, ()-SİNOP’un yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı nedeniyle 114 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 114 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre Erfelek’te 24, Saraydüzü’nde 6, Dikmen’de 11, Boyabat’ta 41, Türkeli’nde 5, Durağan’da 25 ve Merkez de 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapanan yolları ulaşıma açmak için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



