Sinop'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Esra AKSU/SİNOP, () -SİNOP’ta park halindeki motosiklete çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Yaşar Camgöz (25 yaralandı.
Kaza, Boyabat istikametinden sanayi istikameti yönünde meydana geldi. Yaşar Camgöz kullandığı 57 DB 801 plakalı otomobillin direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki motosiklete çarptı. Kazada, otomobil takla atarak durabildi. Savrulan motosikletin sahibi Emin Dilki sürücüyü otomobilden çkardı. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.