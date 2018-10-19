Sinop'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü

Esra AKSU/SİNOP, ()-SİNOP’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk töreniyle başladı.



19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Sinop Vali Yardımcısı İzzet Ercan, Sinop AK Parti İl Başkanı Ali Çöpcü, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve muhtarlar katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından çelenk sunumu Muhtarlar Derneği Başkanı Karabey Yalçın tarafından yapıldı. Başkan Karabey Yalçın konuşmasında, "Bugün ki gün, bizim günümüz. Bu yüzden bu halk buraya toplandı. İnşallah hayırlı olacak. Hem de bugün Cuma gününe denk geldi. Belki daha da ilerisi devam eder. Bize Muhtarlık unvanı 1829 yılında 2. Murat tarafından verilmiş. 2004 yılında ise Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesinde bugüne kadar geliyor. 198 sene oluyor. Geçmişten bugüne anarsak. O bakımdan inşallah bundan sonra ki etkinlikler de devam edecek" dedi



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