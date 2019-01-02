Sınıf öğretmeninden dördüncü şiir kitabı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE, () - ANTALYA'nın Finike ilçesinde oturan sınıf öğretmeni Cengiz Çetik'in dördüncü şiir kitabı olan 'Bir Damla Düşünce' yayımlandı.

Şair, romancı ve deneme yazarı özellikleriyle tanınan Emin Akın İlkokulu sınıf öğretmeni Cengiz Çetik'in yeni şiir kitabı yayınlandı. Daha önce deneme kitabı, romanı ve ikisi basılı, birisi ise e-kitap olmak üzere üç şiir kitabı daha olduğunu belirten Cengiz Çetik, "Son dönemlerde roman çalışmalarına odaklanmıştım. 2017 yılında 'Pokentranlı Gökmen- Zamanın Dışındaki Güç' adlı bilimkurgu romanım ortaya çıktı. İlk baskısı yayınlandıktan sonra kısa sürede tükendi. Şimdi de okuyucuların keyif alacağı, gönüllere dokunacak şiirlerden oluşan 'Bir Damla Düşünce' isimli çalışmamız piyasaya çıktı" dedi.

Değişik türlerde yazım çalışmalarının süreceğini aktaran Cengiz Çetik, "Şiir kitapları, roman ve deneme yazılarından sonra 2019 yılında da çocuk kitapları yazmaya yönelmek istiyorum" diye konuştu.

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