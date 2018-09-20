Sinemayla dolu bir hafta sanatseverleri bekliyor

ADANA Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen 25. Uluslararası Adana Film Festivali, 22-30 Eylül tarihlerinde yapılacak. Festival süresince film gösterimlerinin yanı sıra; çok sayıda panel, söyleşi ve sergi sanatseverlerle buluşacak.

22 Eylül Cumartesi günü, 75. Yıl Sanat Galerisi’nde, 25. Yıl Festival Tarihi Sergisi açılacak. Aynı gün Çizgi Romandan Beyaz Perdeye isimli söyleşi gerçekleştirilecek. Süleyman Turan, Suat Yalaz ve Özgür Ateş’in konuşmacı olacağı söyleşinin ardından Erhan Tuncer’in, Yeşilçam’da Senaryo konulu interaktif konferansı gerçekleşecek. Günün son etkinliği TÜYAP Fuar Merkezi’ndeki Sıla konseri olacak.

23 Eylül 2018 Pazar günü 75. Yıl Sanat Galerisi’nde, 25. Yıl Festival Tarihi Sergisi açılacak. Aynı gün, aynı mekanda Türk Sineması Nereye Gidiyor ve Azerbaycan Sineması’nın 120. Yılı konulu etkinlikler gerçekleştirilecek.

24 Ekim Pazartesi günü de çok sayıda etkinlik sinemaseverlerle buluşacak. Muhsin Ertuğrul Söyleşisi’ne Ayla Algan, Yılmaz Atadeniz ve Necip Sarıca konuşmacı olarak katılacak.

Vizyon Sahibi Yönetmen Ödülü’nün sahibi Aleksey Fedorchenko Söyleşisi de günün özel etkinliği olarak göze çarpıyor.

25 Eylül Salı günü Şerif Gören’in Sinema Hafızası isimli söyleşide Şerif Gören ve Sabahattin Çetin konuşmacı olacak.

26 Eylül Çarşamba günü Yılmaz Güney Sineması konulu söyleşi yapılacak. Aynı gün Cannes Film Festivali Kısa Filmcilerle Buluşuyor isimli söyleşi gerçekleştirilecek.

27 Eylül Perşembe günü Orhan Kemal Sineması ve Kayıp Senaryoları konulu söyleşi var. 18:30’daki Sevgi Korteji, sanatçıların halkla buluşması açısından önemli bir etkinlik olarak hafızalara kazınacak. Uğur Mumcu Meydanı’ndaki (İstasyon Meydanı) Sertab Erener konseri, müzikseverler ve Sertab Erener hayranları için etkileyici bir gece vadediyor.

28 Eylül Cuma günü gündüz söyleşiler devam edecek. 29 Eylül Cumartesi günü de Filmler İçin Dijital Pazarlama konulu söyleşi izlenebilecek.

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