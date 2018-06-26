Sinema seyirci sayısı ikiye katlandı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, () - TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 'Sinema ve Tiyatro İstatistikleri'ne göre, Antalya'da 2016 yılında 86 olan sinema salonu sayısı 115 olurken, seyirci sayısı da 1 milyon 840 bin 716'dan 2 milyon 424 bin 173'e yükseldi.

TÜİK'in derlediği 2017 yılı sinema ve tiyatro istatistiklerine göre Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 8,4 artarak 2 bin 692 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı da yüzde 7 artarak 328 bin 845 seyirci kapasitesine ulaştı. Sinema seyirci sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 23,9 artarak 68 milyon 482 bin 526 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 31,5 artarak 37 milyon 904 bin 91 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı da 15,7 artarak 30 milyon 578 bin 435 kişiye ulaştı.

GÖSTERİLEN YERLİ FİLM SAYISI

Türkiye'de gösterilen film sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre yüzde 8,9 artarak 58 bin 214 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı yüzde 11,6 artarak 25 bin 275 olurken, gösterilen yabancı film sayısı yüzde 6,9 artarak 32 bin 939 oldu. Türkiye'de Ardahan, Bayburt, Şırnak ve Tunceli'de sinema salonu bulunmadığı kaydedildi.

TİYATRO KOLTUK SAYISI ARTTI

Türkiye'de tiyatro salon sayısı 2016-2017 sezonunda, 2015-2016 sezonuna göre yüzde 8,6 artarken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 9,7 arttı. Buna göre; 2016-2017 sezonunda tiyatro salon sayısı 783 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 287 bin 214 oldu. Türkiye'de 2016-2017 sezonunda, 2015-2016 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 18,2 artarak 31 bin 690 oldu. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre yüzde 19,8 artarken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı yüzde 12,8 arttı.

TİYATRO SEYİRCİ SAYISI ARTTI

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2016-2017 sezonunda, 2015-2016 sezonuna göre yüzde 15,2 artarak 8 bin 948'e ulaştı. Tiyatro salonlarında oynanan yerli/telif eser sayısı geçen sezona göre yüzde 15,3, yabancı/çeviri eser sayısı yüzde 14,5 arttı. Tiyatro seyirci sayısı 2016-2017 sezonunda, 2015-2016 sezonuna göre yüzde 16,4 artarak 7 milyon 6 bin 410 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 19,6, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı yüzde 6,6 arttı.

ANTALYA'DA SEYİRCİ ARTTI

Antalya'da 2016 yılında sinema salonu sayısı 86 iken 2017 yılında 115 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı Antalya'da 12 bin 400 oldu. 2016 yılında toplam seyirci sayısı 1 milyon 840 bin 716 iken 2017 yılında 2 milyon 424 bin 173 oldu. 2017 yılında yerli film seyirci sayısı 1 milyon 248 bin 418, yabancı film seyirci sayısı ise 1 milyon 175 bin 755 oldu. Antalya'da 2016 yılında sinema salonlarında gösterilen toplam film sayısı 1964 iken 2017 yılında 2801 oldu. 2017 yılında gösterilen yerli film sayısı 1144, yabancı film sayısı ise 1657 oldu.

ISPARTA'DA SALON AZALDI

Isparta'da 2016 yılında sinema salonu sayısı 15 iken 2017 yılında azalarak 9 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı Isparta'da 653 oldu. 2016 yılında toplam seyirci sayısı 214 bin 719 iken 2017 yılında 85 bin 644'e geriledi. 2017 yılında yerli film seyirci sayısı 61 bin 416, yabancı film seyirci sayısı ise 24 bin 228 oldu. Isparta'da 2016 yılında sinema salonlarında gösterilen toplam film sayısı 270 iken 2017 yılında 184 oldu. 2017 yılında gösterilen yerli film sayısı 97, yabancı film sayısı ise 87 oldu.

BURDUR'DA DURUM

Burdur'da 2016 yılında 7 olan sinema salonu sayısı 7 iken 2017 yılında 4 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı Burdur'da 396 oldu. 2016 yılında 52 bin 632 olan toplam seyircisi sayısı 2017 yılında 29 bin 675'e düştü. 2017 yılında yerli film seyirci sayısı 19 bin 800, yabancı film seyirci sayısı ise 9 bin 875 oldu. Burdur'da 2016 yılında sinema salonlarında gösterilen toplam film sayısı 79 iken 2017 yılında 68 oldu. 2017 yılında gösterilen yerli film sayısı 41, yabancı film sayısı ise 27 oldu.

ANTALYA'NIN TİYARO SALON SAYISI

Antalya'da 2015-2016 sezonunda tiyatro salonu sayısı 12 iken 2016-2017 sezonunda 14 oldu. Bu dönemde tiyatro salonlarındaki koltuk sayısı Antalya'da 5813 oldu. 2015-2016 sezonunda tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı 619 iken 2016-2017 sezonunda 892 oldu. 2015-2016 sezonunda tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 81 iken 2016-2017 sezonunda 158 oldu. 2016-2017 sezonunda tiyatro seyirci sayısı 247 bin 247 olarak gerçekleşti.

ISPARTA'DA DÜŞÜŞ

Isparta'da 2015-2016 sezonunda tiyatro salonu sayısı 4 iken 2016-2017 sezonunda 2 oldu. Bu dönemde tiyatro salonlarındaki koltuk sayısı Isparta'da 1000 oldu. 2015-2016 sezonunda tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı 17 iken 2016-2017 sezonunda 43 oldu. Isparta'da 2015-2016 sezonunda tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 10 iken 2016-2017 sezonunda 17 oldu. 2016-2017 sezonunda tiyatro seyirci sayısı 17 bin 948 oldu.

BURDUR'DA SALON VE GÖSTERİ SAYISI DÜŞTÜ

Burdur'da 2015-2016 sezonunda tiyatro salonu sayısı 4 iken 2016-2017 sezonunda 2 oldu. Bu dönemde tiyatro salonlarındaki koltuk sayısı Burdur'da 609 oldu. 2015-2016 sezonunda tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı 68 iken 2016-2017 sezonunda 23 oldu. 2015-2016 sezonunda tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 26 iken 2016-2017 sezonunda 7 oldu. 2016-2017 sezonunda tiyatro seyirci sayısı 1200 oldu.