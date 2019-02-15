'Sinema Atölyesi' başvuruları başladı

ANKARA, () - ÇANKAYA Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Sinema Atölyesi yeni dönem kurs kayıtları başladı. Kurslar için başvurular, 21 Şubat’ta son bulacak.

Sinemaseverleri film çekme konusunda cesaretlendirmeyi ve sinema sektöründe çalışabilecek yetiyi kazandırmayı hedefleyen Sinema Atölyesi, bu yıl farklı dersler ile eğitim yelpazesini genişletiyor. Atölye, katılımcılarına film yapımının tüm aşamalarını öğrenme imkânı sunuyor. 12 hafta boyunca sürecek atölye programında, senaryo yazımından montaja, yönetmenlikten ışığa kadar film yapımına dair tüm süreçler eğitmenler eşliğinde katılımcılarla beraber yürütülüyor.

Sinema Atölyesi’nde kamera arkasını tüm detaylarla öğrenen kursiyerler için ayrıca, ‘Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi’ de veriliyor. Kontenjanlarla sınırlı olan kayıtlar öncesi ön eleme sınavı gerçekleştirilecek. Kayıtlar, Yıldızevler Mahallesi’nde bulunan Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde alınacak.

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