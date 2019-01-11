Sındırgı'ya Millet Kıraathanesi ve Millet Kütüphanesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi arasında Sındırgı ilçesine yapılacak olan Millet Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolünü Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş birlikte attılar. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu protokol ile ilgili yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ikinci 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan kütüphanelerin sayısının çoğaltılması ve halkımızın bir araya gelebilecekleri, gençlerin ders çalışabilecekleri, okuma imkanlarına yarar sağlamasına katkı gözetilerek gerçekleştirilecek olan Millet Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi inşaatı başladıktan itibaren 1 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete girecek” dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da Balıkesir Büyükşehir Belediyesiyle ortaklaşa yapılacak olan işbirliğiyle birlikte Sındırgı ilçesinde vatandaşlarımızın yapılacak olan millet kütüphanesi ve millet kıraathanesinde güzel vakit geçireceklerini ifade etti. Başkan Yavaş Sındırgı’ya kazandırılacak tesis için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na teşekkür etti.