ADIYAMAN, () - ADIYAMAN’ın Sincik ilçesine atanan Kaymakam Faruk Doğru yeni görevine başladı.
Son kararnameyle Sincik'e atanan Faruk Doğru yeni tayin olduğu ilçedeki görevine başladı. 1985 Nusaybin doğumlu olan Faruk Doğru, son olarak Ordu Korgan Kaymakamlığı görevini yapıyordu.
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Sincik Kaymakamı göreve başladı
ADIYAMAN, () - ADIYAMAN’ın Sincik ilçesine atanan Kaymakam Faruk Doğru yeni görevine başladı. Son kararnameyle Sincik'e atanan Faruk Doğru yeni tayin olduğu ilçedeki görevine başladı. 1985 Nusaybin doğumlu olan Faruk Doğru, son olarak...
ADIYAMAN, () - ADIYAMAN’ın Sincik ilçesine atanan Kaymakam Faruk Doğru yeni görevine başladı.
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