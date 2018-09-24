Sincik Kaymakamı göreve başladı

ADIYAMAN, () - ADIYAMAN’ın Sincik ilçesine atanan Kaymakam Faruk Doğru yeni görevine başladı. Son kararnameyle Sincik'e atanan Faruk Doğru yeni tayin olduğu ilçedeki görevine başladı. 1985 Nusaybin doğumlu olan Faruk Doğru, son olarak...

Sincik Kaymakamı göreve başladı

ADIYAMAN, () - ADIYAMAN’ın Sincik ilçesine atanan Kaymakam Faruk Doğru yeni görevine başladı.
Son kararnameyle Sincik'e atanan Faruk Doğru yeni tayin olduğu ilçedeki görevine başladı. 1985 Nusaybin doğumlu olan Faruk Doğru, son olarak Ordu Korgan Kaymakamlığı görevini yapıyordu.
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