Sincik Kaymakamı göreve başladı

ADIYAMAN, () - ADIYAMAN’ın Sincik ilçesine atanan Kaymakam Faruk Doğru yeni görevine başladı. Son kararnameyle Sincik'e atanan Faruk Doğru yeni tayin olduğu ilçedeki görevine başladı. 1985 Nusaybin doğumlu olan Faruk Doğru, son olarak...