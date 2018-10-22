Sincap Badem, doğal yaşamına kavuştu

İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı Ormanya'da yaklaşık bir ay önce yaralı bir şekilde bulunan 'Badem' isimli sincabı ait olduğu doğaya yeniden bıraktı.

Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı Ormanya'da yaklaşık bir ay önce yaralı bir şekilde bulunan 'Badem' isimli sincap yeniden doğaya bırakıldı. Ormanya'yı gezmeye ve yürüyüş yapmaya gelen yüzlerce konuğun eşliğinde yaşam alanına bırakılan sincap, yoğun bir ilgi ve sevgiyle karşılaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, yavru sincabı doğaya bırakırken, "Yavru sincap Badem'in sağlığına ve ait olduğu doğaya kavuşması şahsımla birlikte buradaki tüm vatandaşlarımızı mutlu etti. Ormanya'da insan, şehir ve doğa bir aradadır. Bugün, buna bir kez daha şahit oluyoruz" dedi.

Ormanya ile bitki ve hayvanların doğal koşullarına en yakın ortamda yaşamalarını temin ettiklerini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, "Tüm detaylarını hassasiyetle düşündüğümüz Ormanya Kocaeli'nin ve Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonuna dönüştürme niyetindeyiz. İnşallah bunu da başaracağız. İnsan, şehir ve doğanın bir arada yaşadığı bu örnek projenin, hem bizlere hem de gelecek nesillere hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Doğal yaşamı içeren böylesi bir zenginliği ortaya çıkarmak ve Kocaeli coğrafyasında yetişen bitki ve hayvan türlerine sahip çıkmak adına doğal çevresiyle birlikte 4 bin dönüme yayılan dev bir projeyi hayata geçirdiklerini bir kez daha ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaeli'mizin kimliğine uyumlu olsun diye Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı Ormanya'yı kentimize uzun bir araştırma ve çalışma döneminin ardından şehrimize ve tüm Türkiye'ye kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.