Sınavlara hazırlanan üniversiteli gençlere ücretsiz çorba ikramı

OSMANİYE, () OSMANİYE Belediyesi tarafından, güz dönemi yarıyıl final haftası olması nedeniyle Korkut Ata Üniversitesi'nde öğrencilere ücretsiz çorba ikramı yapılıyor.

'Çalışmak Sizden Çorbanız Bizden' sloganıyla başlatılan ve 10 gün boyunca saat 20.30 ila 22.30 saatleri arasında öğrenciler kütüphane önünde kurulan stantta çorba içebilecek.

İlk gün öğrencilere çorba ikramında bulunan Belediye Başkanı Kadir Kara, "Üniversitemizde okuyan değerli öğrenci kardeşlerimize destek olmak ve yanlarında olduğumuzu bildirmek, çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla sınav günlerinde onlara ‘çalışmak sizde çorbanız bizden’ sloganıyla başlattığımız bu etkinliğimizde çorba ikram ediyoruz. Bütün öğrenci kardeşlerime öğrenim hayatlarında başarılar diliyorum. Bu ortamı sağlayarak bizleri gençlerle buluşturan saygıdeğer rektörümüze ve üniversitemizin tüm değerli şahsiyetlerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ise soğuk kış günlerinde gençlere sıcak destek oldukları için Belediye Başkanı Kadir Kara'ya, öğrenciler adına teşekkür etti.



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