Sınava girecek öğrencilere seminer

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde lise son sınıf öğrencilerine yönelik 'Üniversiteye girişte yeni sistem' konulu seminer verildi.

Kumluca Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde sınava girecek öğrencilere yönelik 'Üniversiteye girişte yeni sistem' konulu seminer düzenlendi. Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat & Kongre Merkezi'ndeki seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Kumluca Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Süleyman Örgel, okul müdürleri, öğretmenler ve lise son sınıf öğrencileri katıldı.

Girne Amerikan Üniversitesi'nden eğitimci yazar Cihat Şener'in konuşmacı olarak katıldığı seminer öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki bölümden oluştu. Sınava girmeden önce insanın özgüveninin yerinde olması gerektiğini belirten Cihat Şener, "Önce kendinizi tanıyacaksınız. Kendinize 'Benden ne olur' sorusunu soracaksınız. Ona göre pozisyon alacaksınız. Sınav günü kendinize en çok yakıştığını bildiğiniz elbisenizi giyeceksiniz. Moralinizi yüksek tutacaksınız. Canınızı sıkacak hiçbir şeyle ilgilenmeyeceksiniz. Başarısız olduğunuz zaman hiçbir bahanenin ardına sığınmayacaksınız. Vay güneş gören pencere kenarıymış, yok ayakkabısı çok ses çıkaran hocaymış, bunlar bahanedir. Başarılı olacak öğrenci için iki şey vardır. Birisi kendisi, diğeri de soruları cevaplamak. Başka hiçbir şeyden haberi olmamalıdır. Böyle olmadığı sürece başarılı olamazsınız. Bunları yapmak da mümkün olan şeylerdir. Kendinizi tanıyorsanız, özgüveniniz de yerindeyse başarmamak mümkün değil" dedi.

Seminer sonunda Cihat Şener'e çiçek ve plaket takdim edildi.

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