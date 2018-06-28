Sınav öncesi 'gürültü' uyarısı

GAZİANTEP, () - MİLYONLARCA genci yakından ilgilendiren üniversite giriş sınavı öncesi sınav süresince sessizlik çağrısı yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Zümre Başkanı Bilge Bozgeyik Kılıç, sınav öncesi adayları da uyararak yapılması gerekenler hakkında ipuçları verdi.

30 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve milyonlarca gencin geleceğini yakından ilgilendiren YKS öncesi sessizlik çağrısı yapan uzmanlar sınavların gerçekleştirileceği okulların çevresinde vatandaşların gürültü yapmaması, bu bölgelerde özellikle araçların kornaya basmaması ve sınava girecek adayların dikkatlerini dağıtacak her türlü faaliyetlerden uzak durulması gerektiği ifade edildi. Sınav öncesi adaylara da son uyarılarını yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Zümre Başkanı Bilge Bozgeyik Kılıç, sınavdan bir gün önce yapılması gerekenler hakkında da ipuçları verdi. Kılıç yaptığı değerlendirmede adayların sınavdan bir gün önce çalışmayı bırakması ve gün içerisinde rahatlayıcı faaliyetler yapılması gerektiğini belirterek panik içerisinde ders çalışmaktan vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Zümre Başkanı Bilge Bozgeyik Kılıç sınavdan bir gün önce sınavla ilgili gerekli olabilecek evrakların kontrol edilmesi, sınav günü giyilecek kıyafetlerin hazırlanması gerektiğini de vurgulayarak adayın son gün duş alıp rahatlamasını ve uykusunu alabilmesi için erkenden uyuması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Zümre Başkanı Bilge Bozgeyik Kılıç, sınav günü adayların neler yapması gerektiği konusunda da uyarılarda bulunarak, "Sınava girecek olan adaylar sınavdan bir önceki günde olduğu gibi sınav günü de daha hafif bir kahvaltıyı tercih edin. Böylece mideniz hafif bir şekilde sınava girmiş olursunuz. Aynı zamanda tuvalete gitme ihtiyacınız da ortadan kalkmış olur. Sınav sırasında su içebileceğinizi hatırlayın. Hem sınav öncesi heyecan faktörü hem de içilen su miktarının fazla olması tuvalet ihtiyacına neden olabilir. Şimdiye kadar hep sınavdan önce şeker yenmesi gerektiğini duyduk. Ancak yiyeceğiniz çikolata ya da şekerler yerine hem vitamin bazında size destek verecek hem de içindeki doğal şekerlerle şeker seviyenizi normal bir oranda tutacak kuru meyveleri tercih edin. Kafeinin her bünye üzerindeki etkisi farklıdır ancak genel olarak sahip olduğu özellik, yani uyarıcı etkisi, kafeini o günlük pas geçmeniz için yeterlidir. Kahve uyarıcı etkisiyle kalp ritminde değişiklikler yapar. Zaten heyecanlı olduğunuz bir dönemde kahvenin de uyarıcı etkisi sizi yorabilir. Aynı zamanda tansiyon düşüklüğü ya da yüksekliği gibi önemli konular da söz konusu olabilir. Midenizin yanmasına neden olabilecek ve sizi gereksiz bir şekilde rahatsız edebilecek asitli içeceklerden sınava girmeden önce uzak durun” uyarısında bulundu.

Sınava girerken şahsi eşyaların eve veya aile bireylerine bırakılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Zümre Başkanı Bilge Bozgeyik Kılıç, “Bildiğiniz gibi sınav salonlarına üzerinizdeki araba anahtarı, cüzdan gibi eşyalarla giremiyorsunuz. Bu nedenle ÖSYM ve diğer kurumlar tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kalmak adına istenmeyen eşyaları ya ailenizde ya da evde bırakın. Kimliğiniz, sınav giriş belgeniz gibi önemli eşyaların yanınızda olduğundan emin olun. Ancak sınav öncesi paniğini ikinci plana atın. Panik anında önemli bir detayı atlayabilirsiniz" şeklinde konuştu.

30 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan YKS öncesi vatandaşları da uyaran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Zümre Başkanı Bilge Bozgeyik Kılıç, sınav merkezlerinin çevresinde sınav süresince sessizlik sağlanması için vatandaşların duyarlı olması gerektiğini ve milyonlarca gencin geleceğini yakından ilgilendiren bu sınavlarda gençlerin dikkatini çekecek davranışlardan uzak durulmasının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

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