Sınav öncesi gençlere moral konseri

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, sınav haftasına hazırlanan Pamukkale Üniversitesi öğrencileri için Umut Kaya konseri düzenledi. Konserde, gençlerin köy okullarındaki öğrenciler için getirdiği kırtasiye malzemeleri de toplandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, sınav haftası öncesi, Pamukkale Üniversitesi Kariyer Yolcuları topluluğu ile ortaklaşa rock konseri düzenledi. Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte rock müzik şarkıcısı Umut Kaya sahne aldı. Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği konserde gençler doyasıya eğlendi. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Bilge Naz Sak, sınav haftalarının yaklaştığını belirterek, "Bu haftalarda üniversiteli arkadaşlarımızı sınav stresinden uzaklaştırmak ve onları sınavlara motive etmek istedik" dedi.

Konsere gelecek gençlerden kullanmadıkları kırtasiye malzemeleri istediklerini de söyleyen Gençlik Meclisi Başkanı Sak, "Bu amaçla köy okullarımıza kırtasiye malzemeleri dağıtmayı amaçladık. 50 koli kırtasiye malzemesi topladık. Bu malzemeleri Baklan ilçemizdeki okullara dağıtacağız" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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