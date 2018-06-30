Sınav merkezlerinde velilere su ve limonata ikramı

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, velilere yönelik başlattığı uygulamayı hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) da sürdürdü.

YKS'ya giren öğrencilerin velilerine ve sınav sonrasında öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 bin limonata ve 6 bin su ikram edildi. Bekleme yerleri olarak velilere çadır ve sandalye hizmeti sunuldu. Öğrenciler sınavda büyük heyecan yaşarken, veliler ise sıcak havada çadır ve su hizmetinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Veliler, "Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bizler için çadırlar kuruldu, su ve limonata ikram edildi. Bu güzel hizmet için teşekkür ediyoruz" dedi.

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