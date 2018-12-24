'Sınav kaygısı ve verimli çalışma' semineri

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin),() – MERSİN’in Tarsus ilçesinde Kent Gençlik Meclisi tarafından organize edilen 'sınav kaygısı ve verimli çalışma' konulu seminer büyük ilgi gördü.

Seminer, Tarsus Belediyesi Güner Baykal Toplantı Salonu'nda Psikolog Sinem Özhazinedar'ın sunumuyla gerçekleşti. Tarsus Kent Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Cemil Erdinç, Gençlik Meclisi bünyesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaparak gençlerin toplum üzerindeki etkilerini anlattı. Psikolog Sinem Özhazinedar, sunumuna kaygının tanımını yaparak başladı. Özhazinedar, sınav kaygısının sebepleri ve başa çıkma yöntemleri ile ilgili bilgilendirme yaparak nefes egzersizini uygulamalı olarak anlattı. Verimli çalışma metotlarından örnekler veren Özhazinedar, sunumunu katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak bitirdi.

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