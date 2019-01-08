Sinanoğlu Caddesi trafiğe kapanıyor

ATALYA, () - MURATPAŞA ilçesinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Sinanoğlu Caddesi'nin Çınarlı Caddesi ile İsmet Gökşen Caddesi arasında kalan kısmı 9 Ocak'tan itibaren trafiğe kapalı olacak.

Büyükşehir Belediyesi UKOME Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sinanoğlu Caddesi'nin Çınarlı Caddesi ile İsmet Gökşen Caddesi arasında kalan kısmı Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın asfalt çalışmaları nedeniyle 9 Ocak Çarşamba gününden (yarın) itibaren araç trafiğine kapanıyor.

Çalışma sürecinde vatandaşların mağdur olmaması için ulaşım Sinanoğlu Caddesi'nin çalışma yapılmayan aksında geliş-gidiş olarak sağlanacak. Ayrıca şehir merkezinden Güzeloba istikametine gidecek vatandaşlar İsmet Gökşen Caddesi - Metin Kasapoğlu Caddesi alternatif güzergah olarak da kullanılabilecek.

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