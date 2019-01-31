Sinanoğlu Caddesi'ne asfalt

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sinanoğlu Caddesi'nin asfaltını yenileyerek, konforlu hale getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, modern şehircilik hizmetleri doğrultusunda kent merkezinde doğal gaz gibi altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan yolları yenileyerek konforlu hale getiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu kapsamda Muratpaşa İlçesi'nde önemli bir trafik aksı olan Sinanoğlu Caddesi'nde asfalt yenileme çalışması yaptı.

Toplam 1700 metre uzunluğundaki çift şeritli yola 5 bin 795 ton sıcak asfalt serildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, asfalt çalışmasını kısa sürede tamamlayarak hizmete sundu. Ekipler caddede refüj çizgileri boyama ve yenileme çalışması da yaptı. Sinanoğlu Caddesi'ndeki çalışmalar 1 milyon 650 TL'ye mal oldu.

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